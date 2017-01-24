В Крыму проблему нехватки эвакуаторов решат за счет повышения цен на эвакуацию

Публикации за 24.01.17

В Симферополе для эффективной эвакуации припаркованного не по правилам транспорта не хватает эвакуаторов. Решить проблему планируется за счет повышения тарифов на эвакуацию.

Как передает корреспондент РИА«Новый День», по словам министра транспорта Анатолия Волкова с 23 ноября 2016 года по 23 января текущего года, в Крыму эвакуировали 582 машины. В Алуште и Ялте – 38, в Евпатории, Саках, Сакском, Раздольненском и Черноморском районе – 140, в Симферополе, Белогорске, Бахчисарае, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах – 404.

«Пока что, к сожалению, может быть динамика и есть, но центр Симферополя еще достаточно загружен. Включая улицы с односторонним движением, где парковка с двух сторон идет», – констатировал глава республики Сергей Аксенов. Волков ответил, что не хватает транспорта, и вопрос пополнения автопарка эвакуаторов предполагается решить за счет увеличение тарифов – как на саму эвакуацию, так и на хранение. Для Симферополя и Симферопольского района перемещение машин будет стоить 1650 рублей, в других населенных пунктах, а также за их пределами, – 93 рубля за километр. Хранение на штрафплощадках для транспорта категории А обойдется любителям парковаться не по правилам в 11,5 рублей в час, категории В – 23 рубля в час, D– 46 рублей в час, для негабаритных ТС – 69 рублей в час. Внесение изменений в базовые тарифы уже одобрил Комитет по конкурентной политике.

Однако вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин не согласился с тем, что проблема недостаточной эвакуации зависит только от количества техники.

«Эвакуация идет только в присутствии сотрудников ГИБДД. На четырех эвакуаторах, которые работают в Симферополе, задействовано всего лишь 2 экипажа ГИБДД. Поэтому должного результата без увеличения количества экипажей, даже увеличивая количество эвакуаторов, не будет», – заявил Виталий Нахлупин.

Сергей Аксенов поручил наладить взаимодействие с правоохранителями для увеличения экипажей, работающих с эвакуаторами.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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