На крымской границе задержан иностранец-экстремист

Публикации за 25.01.17

Крымские пограничники задержали на границе иностранца, подозреваемого в экстремизме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при оформлении документов сотрудником пограничного контроля на пункте пропуска «Джанкой» было обнаружено, что гражданин одной из республик Средней Азии объявлен в федеральный розыск по инициативе своей страны. Скрывался от следствия иностранный гражданин более шести лет. В отношении беглеца возбуждено уголовное дело за совершение преступления, связанного с созданием, руководством, участием в религиозных, экстремистских и иных запрещенных организациях. В отношении задержанного сотрудники Джанкойской межрайонной прокуратуры провели экстрадиционную проверку, по результатам которой мужчина был отправлен к себе на родину, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 25.01.17

«Роскосмос» возвращает на завод двигатели для «Протон-М». Детали из драгметаллов во время сборки заменяли дешевыми аналогами. / Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали за госизмену. Вторым фигурантом дела стал офицер ФСБ. / 25 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»