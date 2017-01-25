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Крым

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Публикации за 25.01.17

На крымской границе задержан иностранец-экстремист

На крымской границе задержан иностранец-экстремист

Крымские пограничники задержали на границе иностранца, подозреваемого в экстремизме.

Как передает корреспондент РИА , при оформлении документов сотрудником пограничного контроля на пункте пропуска «Джанкой» было обнаружено, что гражданин одной из республик Средней Азии объявлен в федеральный розыск по инициативе своей страны. Скрывался от следствия иностранный гражданин более шести лет. В отношении беглеца возбуждено уголовное дело за совершение преступления, связанного с созданием, руководством, участием в религиозных, экстремистских и иных запрещенных организациях. В отношении задержанного сотрудники Джанкойской межрайонной прокуратуры провели экстрадиционную проверку, по результатам которой мужчина был отправлен к себе на родину, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 25.01.17

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