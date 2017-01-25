Крым – это Россия: завтра ударят морозы

Публикации за 25.01.17

Крым ждёт арктическое вторжение. Потеплеет только в феврале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие 5-7 дней на полуострове сохранится холодная морозная погода, определяемая арктическим антициклоном. «С 26 января температуры будут колебаться от -10 до -15 градусов мороза, на ЮБК будет чуть теплее до –6 мороза. В выходные дни мороз ослабевает – от -8 до -13 градусов, а в начале следующей недели также до -13 градусов. Пока о потеплении говорить рано», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По предварительному прогнозу, положительные температуры ожидаются в первой декаде февраля: днём до +8 градусов, отступят и ночные морозы – до 0 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

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