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Крым

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Публикации за 25.01.17

Последствия санкций: в Керчи 5 месяцев не могут отремонтировать томограф

Последствия санкций: в Керчи 5 месяцев не могут отремонтировать томограф

Керчане пятый месяц не могут бесплатно обследоваться на томографе. Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», ещё в середине сентября 2016 года компьютерный томограф компании Siemens вышел из строя. Аппарат 2008-го года выпуска, установленный в городском онкодиспансере, уже давно исчерпал свои возможности, так как по правилам срок службы такой техники не должен превышать 2 лет, но другого в Керчи просто нет.

При очередной попытке отремонтировать аппарат администрация медучреждения столкнулась с неожиданной проблемой. Оказалось, что заменить сломавшуюся деталь в данный момент не представляется возможным. Производитель томографа – немецкая компания Siemens поддерживает санкционную политику в отношении России.

Решение вопроса затянулось на долгие месяцы. Люди, для которых обследование на томографе жизненно важно, вынуждены добиваться направления в Симферополь либо обследоваться в частной клинике. О компенсации таких расходов речи не идёт.

Как рассказал РИА главврач керченского диспансера Павел Кравченко, в ближайшую пятницу он вновь будет обсуждать ремонт томографа на встрече с заведующей Крымским республиканским онкологическим клиническим диспансером имени Ефетова Еленой Строковой, чьим филиалом и является керченское медучреждение.

Керчь, Галия Шакирова

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