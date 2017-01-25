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Крым

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Публикации за 25.01.17

В Крыму заговорили о международных авиарейсах: иностранных туристов становится все больше

В Крыму заговорили о международных авиарейсах: иностранных туристов становится все больше

В Крыму надеются на возобновление прямых международных рейсов.

Как передает корреспондент РИА , международные рейсы были прекращены после того, как полуостров стал частью России: из-за угрозы попасть под санкции многие компании отказались от полётов. При этом, несмотря на неудобства, иностранные путешественники не перестали посещать российский полуостров. Только в 2016 году в Крыму побывали туристы из 64 стран мира.

«Хотелось бы, чтобы иностранцы летали, чтобы рейсы были международные прямые, это был бы новый толчок для российского Крыма», – цитирует Ukraina.ru главу Крыма Сергея Аксёнова. По его словам, поскольку в регионе созданы привлекательные условия для развития бизнеса, многие инвесторы возвращаются, несмотря на санкции и угрозы. «Без этих санкций, может, было бы и полегче, но в стратегическом плане они пошли нам на пользу. Мобилизовали, подтянули нас всех, укрепили внутреннего производителя – причем, по всем направлениям без исключений – от агропрома до оборонки», – заявил глава Крыма.

Напомним, ранее правительство полуострова заявило о готовности засекретить инвесторов.

Как сообщал , Крым лишился зарубежных, а также многих российских материковых инвесторов после введения санкций Евросоюза «в рамках стратегии непризнания» присоединения полуострова к РФ. Санкции несколько раз расширялись и продлевались. Этим летом ЕС продлил санкции до 23 июня 2017 года.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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