NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.01.17

В Симферополе задержали пьяного маршрутчика с глазами вампира

В Симферополе задержали пьяного маршрутчика с глазами вампира

В Симферополе задержали водителя маршрутки с явными признаками алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент РИА , шофёр, выполнявший внутригородской маршрут № 105 от улицы Маршала Жукова до микрорайона Свобода, был остановлен для проверки документов. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал резкий запах алкоголя и покраснение белков глаз. Однако пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения он категорически отказался.

В итоге сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителя административный протокол: его лишили на 1,5 года водительских прав, а также обязали заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Объясняться с правоохранительными органами придется и должностным лицам транспортного предприятия. Кроме того, будут заданы вопросы медработнику, который перед каждым выездом проверяет состояние здоровья водителей, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.01.17

Правительство Крыма раскритиковало качество дорожных работ в Симферополе: сделанное от нетронутого не отличишь. / В Крыму заговорили о международных авиарейсах: иностранных туристов становится все больше. / Шойгу поручил укрепить войска на юго-западе России. Из-за непростой ситуации на Украине и Северном Кавказе.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter