В Симферополе задержали пьяного маршрутчика с глазами вампира

Публикации за 25.01.17

В Симферополе задержали водителя маршрутки с явными признаками алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шофёр, выполнявший внутригородской маршрут № 105 от улицы Маршала Жукова до микрорайона Свобода, был остановлен для проверки документов. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал резкий запах алкоголя и покраснение белков глаз. Однако пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения он категорически отказался.

В итоге сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителя административный протокол: его лишили на 1,5 года водительских прав, а также обязали заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Объясняться с правоохранительными органами придется и должностным лицам транспортного предприятия. Кроме того, будут заданы вопросы медработнику, который перед каждым выездом проверяет состояние здоровья водителей, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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