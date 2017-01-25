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Крым

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Публикации за 25.01.17

Муниципалитетам Крыма придется отчитаться, как они планируют тратить бюджетные деньги

Муниципалитетам Крыма придется отчитаться, как они планируют тратить бюджетные деньги

Исполнение консолидированного бюджета Крыма в 2016 году составило 93,4%. В муниципалитетах этот показатель достиг 97%. Об этом сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Как уже сообщал , по состоянию на 7 декабря 2016 года перед регионами республики стояла задача потратить около 11 миллиардов рублей за 15 рабочих дней. Рекордсменами по отставанию стали Евпатория, Ялта и Керчь. Регионам-штрафникам пригрозили сокращением и даже полным прекращением всех форм финансовой помощи из вышестоящего бюджета. Глава республики Сергей Аксенов неоднократно обещал, что обеспечит отставку руководства таких муниципалитетов. По итогам года должностей лишились глава администрации Алушты Игорь Сотов и глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев.

В наступившем году контролировать бюджетный процесс будут более жестко: «Главы администраций всех муниципальных образований будут приглашены к главе республики, чтобы рассказать о запланированных на 2017 год средствах и на что они будут направлены», – предупредила Ирина Кивико.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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