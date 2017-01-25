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Крым

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Публикации за 25.01.17

Крыму сократили средства на капитальное строительство / В 2016 году не смогли потратить 1,8 млрд рублей

Крыму сократили средства на капитальное строительство В 2016 году не смогли потратить 1,8 млрд рублей

В 2016 году в Крыму неосвоенными остались 2 млрд руб, выделенных на капитальное строительство. В этом году на эти цели дали на 1,3 млрд руб меньше. Итоги прошлого года подвел министр экономразвития Крыма Андрей Мельников.

Как передает корреспондент РИА , в республиканском плане капстроительства числился 641 социально значимый объект, на них предполагалось потратить 6,4 млрд руб. Фактически было освоено 4,6 млрд руб (71%).

По муниципальным программам не освоена половина денег.

По словам Мельникова, нижние строчки таблицы освоения занимают Красноперекопск (освоено только 35% средств) и Ялта с освоением 0%.

Министр обрисовал принципы работы в наступившем году. Из-за того, что в 2016 году были освоены не все деньги, финансирование на 2017 год сократили до 5,1 млрд руб.

До 7 февраля должны быть заключены соглашения о предоставлении субсидий и «дорожные карты» для объектов, срок окончания которых наступает до 1 октября.

Симферополь, Ольга Картошина

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