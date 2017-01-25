В Севастополе госслужащий отправится на 5 лет в колонию

Публикации за 25.01.17

В Севастополе сотрудник ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» признан виновным в покушении на посредничество во взятке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за подписание акта приёма-передачи выполненных работ начальник дорожного управления вымогал взятку у подрядчика, выполнявшего капитальный ремонт Фиолентовского шоссе. Без данного документа подрядчик не смог бы получить вознаграждение.

Предприниматель обратился в ФСБ и под контролем правоохранителей передал посреднику – сотруднику коммунального учреждения 200 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства экс-чиновник отказался от первоначальных показаний и, чтобы выкрутиться, заявил, что взяткодатель швырнул в него деньгами. Однако аудиозапись переговоров, показания свидетелей и заключение экспертизы доказали обратное.

Суд признал госслужащего виновным в покушении на взятку и приговорил его к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также осуждённый должен будет выплатить штраф в размере 2 млн. рублей, сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Севастополь, Анастасия Зук

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