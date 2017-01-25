Не прочистите дымоходы – отключим газ! Состояние дымовых каналов в городах Крыма вызывает серьезные опасения

Публикации за 25.01.17

Состояние дымоходов в многоквартирных домах Крыма вылились в серьезную проблему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дымоходы, признанные непригодными, исчисляются десятками. В Феодосии, где их 58, график ремонта растянут до января 2018 года. В Керчи в ремонте нуждаются 248, но график не представлен вообще – нет денег.

Глава «Крымгазсетей» Сергей Тарасов напомнил, что неисправный дымоход опасен: «Когда грянет гром, никто не будет спрашивать, где взять деньги! Необходимо работать и выполнять требования, определенные законодательством». С ним никто спорить не стал, но министр топлива и энергетики Светлана Бородулина обратила внимание глав муниципалитетов еще и на фасадные и внутридомовые газопроводы: их обслуживание должно быть урегулировано. «Это дело опасное, мы будем отключать от газоснабжения тех, кто не приведет в соответствие все оборудование и дымовые каналы!», – предупредила она.

«Отключать сейчас никто не даст, – пробовал смягчить угрозу вице-премьер Юрий Гоцанюк. – Но эту работу надо проводить».

«Мы готовы пойти навстречу, но это не будет длительный диалог! – настаивала Бородулина. – Если мы не увидим реакции, у нас не будет другой возможности пресечь опасные последствия».

Министр напомнила Тарасову, что «Крымгазсети» – не единственная компания, которая может сделать эту работу, есть и другие лицензированные организации. И муниципалитеты, которые не нашли взаимопонимания с «Крымгазсетями», могут заключить договоры с ними, министерство возражать не станет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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