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Крым

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Публикации за 25.01.17

Глав администраций в Крыму будут оценивать по выводу работников из «тени»

Глав администраций в Крыму будут оценивать по выводу работников из «тени»

Роструд поставил перед Крымом задачу в 2017 году зафиксировать 13 тысяч 800 случаев неоформленных трудовых отношений.

Как передает корреспондент РИА , теперь отслеживать исполнение муниципалитетами данной задачи будут на федеральном уровне.

Как сообщила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская, в прошлом году далеко не все регионы показали хорошую работу в этом направлении.

«Несмотря на то, что мы проехали с семинарами, с разъяснениями по всем регионам, результаты не очень внушают надежду на то, что вы понимаете необходимость этой работы. Напоминаю: выявление неформальной занятости означает повышение поступления налоговых доходов в бюджет каждого муниципального образования. Вторая задача – защита трудовых прав граждан», – заявила министр.

Она напомнила о гибели в сафари-парке «Тайган» Максима Яковлева.

«Сегодня эта семья (Максима Яковлева – прим. «НД») даже претендовать на страховой случай на производстве не может, чтобы получить какие-то страховые выплаты. Это все зависит от того, что человек должен сознательно понимать: в этом случае ни больничные, ни какие-то страховые выплаты по несчастному случаю он уже не получит», – сообщила Елена Романовская.

Как уже сообщал , директор парка Олег Зубков назвал работника «волонтером», что фактически означает, что между работодателем и погибшим не было заключено никаких трудовых договоров или контрактов.

По словам министра, наиболее успешными в выявлении «теневой» занятости по итогам прошлого года признаны Судак, Симферополь, Алушта, а также Джанкойский, Красногвардейский, Первомайский и Симферопольский районы. А вот статистика по Керчи и Ялте оказалась неутешительной – регионы оказались в «аутсайдерах».

В 2017 году в Минтруде Крыма решили мотивировать глав администраций иначе: все данные по снижению в муниципалитетах «теневой» занятости будет ложиться на стол главе Крыма Сергею Аксенову.

«Главе республики Крым пошло наше предложение, – при составлении рейтинга глав администраций учитывать наличие задолженности в регионе по заработной плате и снижение неформальной занятости. Мы ежемесячно будет такие данные давать главе республики», – рассказала министр.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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