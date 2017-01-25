Странное техзадание: ФАС Крыма возбуждает дело в отношении Пенсионного фонда

Публикации за 25.01.17

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Крым таким образом провело конкурс на ремонт административного здания, что сразу несколько потенциальных участников заявили о нарушении их прав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость капитального ремонта здания на улице Киевской в Симферополе оценена в 67 млн 926 тыс руб, поэтому понятен интерес к нему со стороны строительных организаций.

Антимонопольная служба (ФАС) признала обоснованной жалобу одного из претендентов на контракт: документация об аукционе не соответствует требованиями законодательства РФ контрактной системе в сфере закупок. В частности, неверно установлен размер обеспечения заявки на участие в аукционе. Одно из многих замечаний к техзаданию: в нем сказано, что «количество устанавливаемых шкафов под пожарный кран равно 1400 ед». Участник аукциона переспрашивает: это правда? Оказывается, на самом деле необходимо будет установить 14 шкафов под пожарный кран.

Цитата из другой жалобы: «панель композитная не может иметь горючесть НГ, она имеет класс горючести Г1 (слабогорючая), т.е не может относится к негорючим материалам…».

Третий отмечает: в техническом задании документации об аукционе установлено значение показателя для стройматериалов, отличные от положений ГОСТов.

Четвертый указывает: в техническом задании документации установлены избыточные требования к отдельным материалам, используемым при выполнении работ. Не все в порядке и в описании технической части пункта «Замена котлов».

Все эти жалоба ФАС признало обоснованными. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении заказчика.

Будет проводиться новый аукцион.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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