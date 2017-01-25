Мединский открестился от проблемы скифского золота: это спор крымских музеев с Украиной

Публикации за 25.01.17

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает борьбу за возвращение коллекции скифского золота спором крымских музеев с Украиной. Однако сам прецедент создает опасность для всех музейных коллекций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня пресс-конференции в формате видеомоста «Москва-Симферополь» Мединский весьма резко ответил на вопрос о дальнейшей судьбе коллекции скифского золота.

«Понимаю, что эта проблема вас очень беспокоит, но мы по другому поводу проводим встречу, – отреагировал он на вопрос. – Что касается крымского золота, министерство культуры не является субъектом этого спора – это спор крымских музеев с Украиной».

Тем не менее, решение Окружного суда Амстердама министр назвал «абсолютно политическим и беспрецедентным», отбрасывающим во времена передела музейных культурных ценностей «Наполеоновских походов в Египет».

«Я бы после такого поостерегся что-то привозить на территорию Голландии», – заключил глава минкульта и выразил надежду, что правовая система и здравый смысл профессиональных юристов и судей возобладает над текущими политическими амбициями.

Напомним, выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале февраля 2014 года – до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. 14 декабря Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине. Российская сторона начала процесс по подготовке апелляции, а представители крымских музеев заявили, что Нидерланды создали опасный прецедент: это угрожает практике передавать какие-либо предметы во временное пользование музеям в других странах.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 25.01.17

Странное техзадание: ФАС Крыма возбуждает дело в отношении Пенсионного фонда. / Глав администраций в Крыму будут оценивать по выводу работников из «тени». / Не прочистите дымоходы – отключим газ! Состояние дымовых каналов в городах Крыма вызывает серьезные опасения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»