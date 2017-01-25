Муниципалитеты Крыма умалчивают о незаконных самостроях

Публикации за 25.01.17

Ряд муниципальных образований Крыма не спешит информировать Министерство имущественных и земельных отношений республики о самостроях, расположенных в их регионах.

Как передает корреспондент РИА«Новый День», по состоянию на 24 января в Крыму насчитали 3 тысячи 161 объект незаконного строительства.

«Вызывают опасение те города и районы, которые вообще не выявляют объектов. А именно: Феодосия, Джанкой – всего 2 объекта выявлено, динамики нет. Черноморский район, Первомайский район, Белогорский район – прошу глав данных администраций уделить внимание этой проблематике и пересмотреть подход к вопросу», – заявила на селекторном совещании с муниципалитетами министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

Кроме того, министр предложила продлить срок проведения инвентаризации таких объектов до 1 апреля, в связи с тем, что совместно с рядом других министерств, по поручению президента России Владимира Путина, планируется разработать новую нормативную документацию по урегулированию вопросов самовольного строительства.

Вице-премьер Крыма Павел Королев поддержал предложение Анюхиной по продлению срока окончания инвентаризации, а также напомнил о возможности изымать бесхозные строения.

«Хотел бы отметить необходимость усиления работы в рамках действующего федерального законодательства относительно изъятия бесхозяйных объектов недвижимости через судебные процедуры. Это касается всех глав муниципальных образований, потому что это прежде всего их налоговая база, земельные участки и прочее», – сказал Павел Королев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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