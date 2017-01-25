«Наши чиновники считают свой народ тупым быдлом»: эксперты раскритиковали антиалкогольную инициативу Севастополя

Публикации за 25.01.17

В Севастополе в очередной раз объявили войну пьянству.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в Законодательном собрании города рассматривают инициативу, которая, по мнению авторов, должна сократить число правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и способствовать распространению здорового образа жизни.

Законодатели предлагают запретить продажу алкоголя с 22.00 до 11.00 в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. В кафе, барах и других заведениях общепита реализовывать спиртосодержащие напитки запрещается с 22.00 до 10.00. Исключение составляют те из них, что расположены в закрытых помещениях и имеют в зале не менее 6 столов на 24 посадочных места. Магазинам беспошлинной торговли также дан «зелёный свет».

В дни проведения торжественных линеек в школах, посвященных началу и окончанию учебного года, а также 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодежи), 11 сентября (Всероссийский день трезвости), 17 ноября (Международный день студентов) продажу алкоголя предлагается запретить совсем.

Документ уже прошёл первое чтение. Вновь к рассмотрению законопроекта севастопольские депутаты вернутся 3 февраля.

Между тем, отраслевые эксперты и психологи весьма скептически относятся к подобным инициативам. «Запретительными мерами алкоголизацию не победить! Этого не получилось сделать ни в одной стране мира. Только повышением уровня жизни! – заявил агентству «Новый День» один из авторитетных российских экспертов в области алкогольного рынка, генеральный директор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. – У российских медиков своих мозгов нет! Они ссылаются на мифические данные Всемирной организации здравоохранения, которым уже 40 лет, и на, якобы, положительный опыт скандинавских стран той же давности. Но за прошедшее время потребление алкоголя в Скандинавии выросло в несколько раз. А наши чиновники считают свой народ тупым быдлом, которое не догадается, что если магазин закроют на два часа раньше, то и придти туда надо заранее. Оправдать их (чиновников – прим. НД) можно разве что тем, что они просто должны отчитываться». Психологи с мнением отраслевого эксперта согласны. «Если человек захочет напиться, он напьётся, запретами тут не поможешь», – резюмируют специалисты.

Напомним, Роспотребнадзор продлил еще на 60 дней запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в регионах.

Севастополь, Галия Шакирова

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