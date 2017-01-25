Правительство Крыма расторгает договоры с инвесторами из-за недостаточных платежей в бюджет

Публикации за 25.01.17

Правительство Крыма прекратило сотрудничество с несколькими инвесторами из-за невыполненных обещаний по налоговым поступлениям в бюджет республики. Об этом сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«В прошлом году был расторгнут ряд инвестиционных соглашений, там где условия не выполнялись», – заявила министр, уточнив, что таких проектов насчитывается «более восьми».

По словам Кивико, проверку соблюдения инвестиционных договоров, в том числе по налоговым поступлениям, проводит Министерство экономического развития Крыма, а курирует данную работу вице-премьер правительства республики Виталий Нахлупин.

Как передает корреспондент РИА«Новый День», в 2016 году в консолидированный бюджет Крыма поступило 40 миллиардов 600 миллионов рублей, что означает выполнение соответствующего плана на 112%.

«Достаточно плотно работали все, – и поселения, и города, и районы, над увеличением собственных доходов. Поэтому такой хороший результат», – сказала Кивико.

По ее информации, в бюджет Крыма поступило 33,3 млрд рублей (план выполнен на 112%), в муниципальные бюджеты 10,3 млрд рублей (план выполнен на 110%).

«По сравнению с 2015 годом, поступления увеличились очень значительно – на 9,2 млрд рублей. Это 29%, то есть, практически на одну треть», – подытожила министр, подчеркнув, что в основном увеличение доходной части бюджета произошло за счет «роста экономики».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.01.17

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