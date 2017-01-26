Сотрудник администрации Феодосии задержан при получении взятки

Публикации за 26.01.17

Сотрудник администрации Феодосии задержан с поличным при получении взятки.

Как передает корреспондент РИА«Новый День», чиновник МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии» вымогал 300 тысяч рублей у местного предпринимателя, занимающегося утилизацией бытовых отходов.

При получении 200 тысяч рублей мздоимца задержали сотрудники ФСБ.

РИА «Новости», ссылаясь на социальные сети, утверждает, что речь идет об Андрее Тютрине, возглавившем указанное управление в ноябре 2016 года. До этого Тютрин ганимал пост замглавы администрации Партизанского городского округа Приморского края.

Феодосия, Платон Ефимчук

Феодосия. Другие новости 26.01.17

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