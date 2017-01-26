Госдума дала добро: участникам СЭЗ разрешили добывать в Крыму воду и грязь

Публикации за 26.01.17

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, позволяющий участникам крымской и севастопольской свободной экономической зоны добывать подземные воды, лечебные грязи и другие природные лечебные ресурсы.

Как уже сообщал «Новый День, некоторые предприятия используют подземные воды в рамках одного из направлений своей основной деятельности, что не позволяет им получить статус участника свободной экономической зоны (СЭЗ), поскольку ее резиденты не вправе вести деятельность в сфере пользования недрами для добычи полезных ископаемых. Поэтому предполагается, что разрешение на добычу воды и лечебных природных ресурсов участникам СЭЗ позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Крыма, а также привлечь инвесторов в производственную, сельскохозяйственную, транспортную, туристическую и санаторно-курортную сферы.

Кроме того, таким образом будет решена проблема водоснабжения ряда территорий полуострова. При Украине по Северо-Крымскому каналу полуостров ежегодно получал 1,2 млрд куб днепровской воды. Из общего объема 700 млн кубометров уходило на полив сельхозземель. После вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году Украина этот канал перекрыла. В результаты восточные регионы полуострова испытывают острый дефицит воды. Населенные пункты питаются из наливных водохранилищ, куда качают воду из подземных водозаборов, а также Белогорского и Тайганского водохранилищ. Более 20 поселений Крыма снабжаются привозной водой.

По мнению экспертов, закон подстегнет и развитие винодельческой отрасли: крымские виноделы смогут получить статус участника свободной экономической зоны и пользоваться всеми соответствующими преимуществами.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 26.01.17

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