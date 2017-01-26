На Крым обрушатся сильный ветер и снегопад

Публикации за 26.01.17

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие часы на полуострове ожидается сильный, местами очень сильный снег, изморозь, на дорогах гололедица, также будет дуть пронизывающий северо-западный ветер, скорость при порывах может достигать 25 метров в секунду, отмечают в пресс-службе МЧС Крыма.

Как сообщал «Новый День», в ближайшие 5-7 дней на полуострове сохранится холодная морозная погода, определяемая арктическим антициклоном. С 26 января температуры будут колебаться от -10 до -15 градусов мороза. Положительные температуры ожидаются в первой декаде февраля: днём до +8 градусов, отступят и ночные морозы – до 0 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

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