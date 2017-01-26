В Керчи собаки продолжают нападать на людей, а чиновники – ссылаться на отсутствие денег

Публикации за 26.01.17

В Керчи в очередной раз попытались решить проблему бездомных животных: чиновники, коммунальщики и представители ветеринарной службы долго обсуждали проблему на специальном совещании, но ни до чего конкретного не договорились.

Как уже сообщал «Новый День», бродячие псы стали настоящим бедствием для горожан. «Когда это кончится? здоровые псины гуляют стаями и бросаются на людей! Сегодня кинулись и разорвали соседскую кошку. Ждут, когда на ребёнка кинуться, тогда начнут как-то действовать?» – подобные сообщения регулярно появляются на керченских форумах и страничках в соцсетях. Однако чиновники разводят руками: нет денег. «Финансирование гуманных мероприятий, направленных на постепенное снижение численности бездомных животных, осуществляется через Государственный комитет ветеринарии Республики Крым. Администрация города не может на эти цели потратить средства из местного бюджета, а субсидия в городскую казну пока еще не поступила», – информирует пресс-служба.

Между тем, в сентябре прошлого года глава Керчи Владимир Подлипенцев заверил, что в 2017-м году «в городском бюджете будут заложены средства на создание питомника, так как стерилизация – дело затратное». Но воз и ныне там. Керчане уже не рассчитают на городские власти и решили создать пункт передержки животных, а также поставить на учёт всех бездомных собак. «Городские чиновники говорят о 30 тысячах голов. Но это бред. Их в несколько раз больше», – рассказала агентству «Новый День» руководитель организации «Ешкин кот» Елена Горлова.

В настоящее время женщина ведёт переговоры с горадминистрацией – под пункт передержки нужна территория. Кроме того, общественники надеются получить на этот проект субсидию из городского бюджета. Предварительная договоренность достигнута. «В администрации нам сказали, что на примете есть участок, который нам бы мог подойти. В среду я снова иду на встречу с городскими властями. Но мы не питаем больших иллюзий и понимаем, что процесс может затянуться на месяцы», – сказала директор организации «Ешкин кот».

Керчь, Галия Шакирова

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