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Крым

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Публикации за 26.01.17

В керченской колонии пятеро заключённых вскрыли себе вены

В керченской колонии пятеро заключённых вскрыли себе вены

Заключенные керченской колонии вскрыли вены.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», 25 января в Керченской колонии-поселении № 1 произошло чрезвычайное происшествие. Не согласившись с действиями администрации, пятеро осуждённых вскрыли себе вены. В колонию были вызваны несколько бригад «Скорой помощи». Одного из заключённых доставили в городскую больницу Керчи.

В пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю сообщили, что акция протеста спровоцировал конфликт с администрацией одного из заключённых, который отказался выполнять работы по благоустройству территории учреждения. Остальные в знак солидарности нанесли себе увечья.

В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту в КП-1 проводится служебная проверка.

Керчь, Галия Шакирова

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