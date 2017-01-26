В керченской колонии пятеро заключённых вскрыли себе вены

Публикации за 26.01.17

Заключенные керченской колонии вскрыли вены.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», 25 января в Керченской колонии-поселении № 1 произошло чрезвычайное происшествие. Не согласившись с действиями администрации, пятеро осуждённых вскрыли себе вены. В колонию были вызваны несколько бригад «Скорой помощи». Одного из заключённых доставили в городскую больницу Керчи.

В пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю сообщили, что акция протеста спровоцировал конфликт с администрацией одного из заключённых, который отказался выполнять работы по благоустройству территории учреждения. Остальные в знак солидарности нанесли себе увечья.

В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту в КП-1 проводится служебная проверка.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 26.01.17

В Керчи собаки продолжают нападать на людей, а чиновники – ссылаться на отсутствие денег. / Власти Евпатории: лебедей на озере Сасык-Сиваш убили крымчане. / Молодая мама, парализованная при родах, надеется встать на ноги в санатории Крыма: нужны средства на реабилитацию (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»