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Крым

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Публикации за 26.01.17

АЧС в Крыму распространяется из-за обмана и халатности населения

АЧС в Крыму распространяется из-за обмана и халатности населения

В Крыму сохраняется угроза дальнейшего распространения африканской чумы свиней (АЧС). Уже в наступившем году выявлены очаги болезней в двух селах Советского района, там отчуждено 540 и около 600 животных.

Как передает корреспондент РИА , в Крыму АЧС имеет свою специфику, она передается не через диких животных, как в других местах – здесь дикая фауна здорова: было исследовано больше тысячи проб, геном вируса не был обнаружен.

Это значит, говорят специалисты, что фактор переноса болезни – люди.

«От данного заболевания нет вакцины. Здесь можно справиться, только соблюдая все ветеринарно-санитарные требования», – объясняет директор федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГУП «ВНИИЗЖ») Дмитрий Лозовой,

Собственники свиней не сообщают в ветеринарные службы о наличии у них животных. В одном из сел Раздольненского района, по данным ветеринарной службы, официально числилось 120 свиней, при отчуждении их насчитали 1 тыс 50 голов. В плавнях Ленинского района обнаружено 200 трупов животных, с начало года зафиксировано 16 свалок, в которых лежат горы костей явно после переработки свинины.

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.01.17

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