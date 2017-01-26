В Крыму задержали наркокурьера обеспечивающего сельчан «солью»

Публикации за 26.01.17

Под Симферополем правоохранители задержали курьера из Ялты: делал закладки наркотиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20-летний ялтинец приехал в один из поселков Симферопольского района, где сделал 26 закладок, после чего был задержан сотрудниками полиции. Всего он привез с собой около 40 свертков с зельем. Все закладки были изъяты сотрудниками полиции.

В квартире задержанного полицейские обнаружили полимерные пакеты с белым и с темно-коричневым порошком, и пустые пакеты с маркировкой, предназначенные для расфасовки наркотиков. Всего злоумышленник успел сделать более 100 закладок. В настоящее время полиция ищет «припрятанный» товар.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина покупал наркотические вещества через Интернет. А после перепродавал их и за каждую закладку получал денежное вознаграждение.

Теперь крымчанину грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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