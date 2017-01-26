В Крыму почти четверть молока и половина колбасы сделаны не из того, что на них написано

Публикации за 26.01.17

Крымские продукты лучше завозимых с материка, но их на всех не хватает. Поэтому крымчане рискуют приобрести на ужин или обед совсем не то, что собирались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», производители мясной и молочной продукции, продающейся в Крыму, обманывают потребителей, сообщая о составе продуктов.

«Пишут «молоко», но проверка показывает в продуктах стерин – растительные жиры, рассказывает начальник отдела по надзору в области ветеринарии управления Россельхознадзора по РК Светлана Шамбозова. – Если на мясной продукции пишут «говядина», там должна быть говядина, а по результатам лабораторных исследований там находят и сою, и ДНК птицы. Делается это с целью удешевления товара».

Специалисты Россельхознадзора рассказали журналистам, что таким образом фальсифицированной оказалось 22,5% проверенной молочной продукции и почти половина мясной. Проверяли не все, а большей частью то, чем кормят детей в детсадах и школах. То есть процент обмана при тотальной проверке может оказаться другим. Ведь в тендерах на поставку продуктов побеждает тот, кто предложит более низкую цену.

Как утверждает министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, крымские производители честнее, состав их молочных продуктов и колбас соответствует этикеткам, это подтверждено анонимными исследованиями, проведенными в Москве. «Мы хотим сохранить наших производителей, чтобы в жесткой конкуренции они остались существовать, могли развиваться дальше. Наши производят качественную продукцию, а мы берем завезенное – неизвестно какое!».

Напомним, в Крыму производится только треть потребляемых здесь молочных продуктов, а из-за проблем с кормами почти не осталось собственной говядины.

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.01.17

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