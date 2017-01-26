Крымские электрички ускорились

Публикации за 26.01.17

Крымские электрички стали ездить быстрее.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», модернизация железных дорог полуострова и ремонт более 70 км путей позволили нарастить скорость электричек до 100 км/ч. Теперь из Симферополя в Джанкой электропоезд доедет за 1 час 50 минут, что быстрее на 25 минут. Такая же экономия времени будет у пассажиров электрички Симферополь – Соленое Озеро: 2 часа 20 минут вместо 2 часа 45 минут. А из Симферополя в Евпаторию поезд доедет на 15 минут быстрее.

На Керченском направлении продолжительность поездки в среднем сократится на 10 – 20 минут.

Последующее увеличение скоростей движения будет произведено после укладки бесстыкового пути на перегонах Краснопартизанская – Ефремовская, Ефремовская – Элеваторная, Элеваторная – Пролетная, станциях Краснопартизанская, Ефремовская, Элеваторная», – утверждают в пресс-службе КЖД. После завершения всего комплекса работ скорость движения поездов Крымской железной дороги вырастет до 120 км/час. Железнодорожники Крыма должны успеть до начала 2019 года, когда будет открыто железнодорожное движение по Керченскому мосту. Между тем, вместе со скоростью движения, увеличились и тарифы на перевозку пассажиров. Напоминаем, что с 1 января 2017 года стоимость 1 километра составляет 1 рубль 40 копеек, тариф на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет – 0,35 рублей за километр. В целом, билеты подорожали в 1,5 – 2 раза: если в прошлом году дорога, например, из Симферополя в Севастополь на электричке обходилась в 58 рублей, то теперь – 109 рублей 20 копеек.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 26.01.17

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