В Севастополе из-за ям и гололеда автомобили выбрасывает с дороги (ФОТО)

Публикации за 26.01.17

Непогода оставила жителей Севастополя один на один с обледеневшими дорогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы жалуются в социальных сетях на работу коммунальных служб: в городе посыпаны только центральные улицы. «Снова пешеходы и водители по льду перемещаются. И нет дорожных служб у нас, и песок отсутствует», – жалуются жительница города.

По словам очевидцев, жертвой гололёда в Нахимовском районе города стал водитель легкового автомобиля: машину занесло на скользкой дороге, и она упала с обрыва.

Фото из социальных сетей

Другие же отмечают, что причиной инцидента могла стать яма, которую не заметил водитель: «На этом участке дороги есть очень хорошие ямы, если попасть – колесо можно там оставить! Кто не ездит там, тот может и не сразу заметить. Может, объехал резко и занесло». В целом, пользователи сети пришли к выводу, что «посыпают и ремонтируют в Севастополе дороги очень плохо».

Как сообщал «Новый День», в начале января в Севастополе гололед парализовал движение, как автомобилей, так и пешеходов. Водители утверждали: машины, даже внедорожники, на обледеневших дорогах становились просто неуправляемыми.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.01.17

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