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Крым

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Публикации за 26.01.17

Крымским городам не хватает активности и денег

Крымским городам не хватает активности и денег

Ялта заняла последнюю строчку в рейтинге устойчивого развития городов РФ.

Как передает корреспондент РИА , опубликован ежегодный рейтинг устойчивого развития городов РФ, составленный на основе открытых данных муниципальной статистики 2015 года.

179 российских муниципалитетов сравнили по экономическому развитию, демографии, социальной инфраструктуре и состоянию окружающей среды. Впервые в рейтинге оказались города Крыма. Ялта заняла последнее место.

В десятку лидеров вошли: Тюмень, Сургут, Москва, Краснодар, Пермь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань.

Кроме Ялты, аутсайдерами признаны Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий (оба в Кемеровской области), Серов (Свердловская область) и дагестанский Хасавюрт.

Для Ялты, по мнению экспертов, как и для других крымских городов – Евпатории, Керчи, Севастополя, Симферополя и Феодосии – характерны низкая экономическая активность, высокая зависимость местных бюджетов от федеральных дотаций и низкий по сравнению с другими городами уровень доходов и занятости населения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 26.01.17

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