Крымским городам не хватает активности и денег

Публикации за 26.01.17

Ялта заняла последнюю строчку в рейтинге устойчивого развития городов РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликован ежегодный рейтинг устойчивого развития городов РФ, составленный на основе открытых данных муниципальной статистики 2015 года.

179 российских муниципалитетов сравнили по экономическому развитию, демографии, социальной инфраструктуре и состоянию окружающей среды. Впервые в рейтинге оказались города Крыма. Ялта заняла последнее место.

В десятку лидеров вошли: Тюмень, Сургут, Москва, Краснодар, Пермь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань.

Кроме Ялты, аутсайдерами признаны Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий (оба в Кемеровской области), Серов (Свердловская область) и дагестанский Хасавюрт.

Для Ялты, по мнению экспертов, как и для других крымских городов – Евпатории, Керчи, Севастополя, Симферополя и Феодосии – характерны низкая экономическая активность, высокая зависимость местных бюджетов от федеральных дотаций и низкий по сравнению с другими городами уровень доходов и занятости населения.

Симферополь, Ольга Картошина

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