В Судакской крепости началась реставрация. Впервые за 25 лет

Публикации за 26.01.17

Стены и башни Судакской крепости отдали в распоряжение реставраторов.

Как сообщает корреспондент агентства «Новый День», одну из древнейших крепостей Европы, известную с 212 года н.э., восстанавливают в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым на 2015-2017 гг.». Впервые за 25 лет.

Как рассказали агентству «Новый День» в музее-заповедник «Судакская крепость», на данный момент на трёх башнях и куртинах в западной части крепости и башне Лукини ди Фиеско ди Лаванья установлены леса. Основные работы пока не начались. Реставраторы, которые ранее трудились в московском Кремле, в Донском и Даниловском монастырях оценивают степень повреждения объекта, а они значительны.

В планах, помимо перечисленных башен и куртин, восстановление верхних оборонительных укреплений крепости, включая Консульский замок и Девичью башню. При этом, отметили сотрудники музея, закрывать Судакскую крепость для посетителей не будут, так как локальные работы не мешают осмотру ни самой крепости, ни ее внутренних помещений.

Общая стоимость реконструкции около 30 миллионов рублей. Окончание работ намечено на 15 марта текущего года.

Напомним, что общий объём финансирования региональной госпрограммы, направленной на сохранение культурного наследия, составляет 6 млрд 350 млн рублей. Это средства федерального и крымского бюджетов. Программа рассчитана на три года. В 2017-м году запланированы деньги в объёме 2,3 млрд рублей. Из них более 65 млн рублей направят на работы по восстановлению исторических и культурных памятников полуострова.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 26.01.17

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