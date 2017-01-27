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Крым

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Публикации за 27.01.17

«Украина демонстрирует всему миру банкротство своей позиции». В Крыму прокомментировали планы по реинтеграции полуострова

«Украина демонстрирует всему миру банкротство своей позиции». В Крыму прокомментировали планы по реинтеграции полуострова

Инициатива Украины о реинтеграции Крыма свидетельствует о «банкротстве политической позиции» Киева. Об этом заявил вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов.

Как передает корреспондент РИА , министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, что украинское правительство разрабатывает документ по реинтеграции Крыма. В середине января кабмин уже утвердил план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, подразумевающий возвращение жителям конституционных прав как гражданам Украины.

Муратов считает действия Киева очередной попыткой привлечь внимание к претензиям Украины на позицию в отношении того, «что уже окончательно утрачено в связи с волеизъявлением крымского народа».

«Смысла в таких попытках никакого нет. Они ни к чему не ведут и даже, я думаю, вызывают смех и раздражение в международном сообществе. Такими путями Украина может только показывать всему миру банкротство своей позиции», – цитирует Мурадова РИА «Новости».

Вице-премьер добавил, что с таким же успехом в Польше могут разрабатывать планы по реинтеграции Галичины – территории Ивано-Франковской, Львовской и части Тернопольской областей Украины.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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