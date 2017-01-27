Госдума рассмотрит законопроект о продлении бесплатной приватизации для крымчан

Публикации за 27.01.17

Депутаты Госдумы обсудят законопроект, направленный на продление срока бесплатной приватизации жилья до 1 января 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», профильный комитет по жилищной политике рекомендовал Госдуме принять проект закона в первом чтении.

В частности речь идёт о жителях Крыма и Севастополя, а также отдельных категориях граждан, среди которых жильцы аварийных домов и дети-сироты.

В случае если законопроект будет принят, остальных категорий граждан он не коснётся: представленные по данной тематике остальные законопроекты комитет на своем заседании рекомендовал к отклонению.

По словам авторов проекта, так как в Крыму приватизация проводилась только 2014-2016 годах, увеличение срока приватизации для жителей полуострова будет способствовать реализации гарантии конституционных прав.

Отметим, бесплатная приватизация жилья завершается в России 1 марта 2017 года. Ранее сроки неоднократно переносились.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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