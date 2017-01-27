Крымчанин спас на пожаре трёх малышей (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

Молодой житель села Долиновка Белогорского района вынес из горящего дома троих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло накануне днём. К месту происшествия немедленно были направлены два отделения пожарно-спасательного отряда, а также медики.

Между тем, до приезда спасателей, сосед погорельцев – Виталий Харламов не побоялся зайти в горящий дом, но на его зов никто не откликался, тогда он продолжил поиски. Зайдя в комнату, мужчина обнаружил маленьких детей, которые спали на диване.

«Не теряя ни секунды, молодой человек по очереди вынес детей из огня. Спасенные малыши двух, трёх и пяти лет были переданы сотрудникам «скорой помощи», – сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Возраст героя, а также где были родители детей, не сообщается. Причина возгорания будет установлена экспертами.

Фото МЧС Крыма

Белогорск, Анастасия Зук

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