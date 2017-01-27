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Крым

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Публикации за 27.01.17

Для крымских мусульман сделают прямой рейс из Симферополя в Саудовскую Аравию

Для крымских мусульман сделают прямой рейс из Симферополя в Саудовскую Аравию

Мусульмане Крыма смогут напрямую добираться до Саудовской Аравии.

Как передает корреспондент РИА , федеральные власти предложили организовать чартерные рейсы на время совершения Хаджа.

«В Крыму проживает большое количество граждан, исповедующих ислам. При этом они не могут вылететь в Саудовскую Аравию с полуострова, а вынуждены сначала ехать в другой регион, что удлиняет их путь и создает дополнительные неудобства», – заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании по вопросу организации перевозок российских паломников на Хадж в 2017 году.

В 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20% до 20 тысяч 500 человек, поэтому от авиакомпаний потребуется соответственно увеличить количество воздушных судов и интенсивность полетов. В этом году Хадж пройдет с 1 по 4 сентября.

Хадж – религиозное паломничество мусульман в Мекку. Cсовершается в начале двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря. Согласно правилам ислама, хадж должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.

В 2014 году, впервые из российского Крыма в места паломничества было отправлено 150 паломников, в 2015 году – 322 человека, в 2016 – 365.

Москва, Леонид Маковецкий

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