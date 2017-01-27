Для крымских мусульман сделают прямой рейс из Симферополя в Саудовскую Аравию

Публикации за 27.01.17

Мусульмане Крыма смогут напрямую добираться до Саудовской Аравии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральные власти предложили организовать чартерные рейсы на время совершения Хаджа.

«В Крыму проживает большое количество граждан, исповедующих ислам. При этом они не могут вылететь в Саудовскую Аравию с полуострова, а вынуждены сначала ехать в другой регион, что удлиняет их путь и создает дополнительные неудобства», – заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании по вопросу организации перевозок российских паломников на Хадж в 2017 году.

В 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20% до 20 тысяч 500 человек, поэтому от авиакомпаний потребуется соответственно увеличить количество воздушных судов и интенсивность полетов. В этом году Хадж пройдет с 1 по 4 сентября.

Хадж – религиозное паломничество мусульман в Мекку. Cсовершается в начале двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря. Согласно правилам ислама, хадж должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.

В 2014 году, впервые из российского Крыма в места паломничества было отправлено 150 паломников, в 2015 году – 322 человека, в 2016 – 365.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 27.01.17

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