В Крыму отмечают День памяти жертв Холокоста

Публикации за 27.01.17

В Крыму начались мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Как сообщает корреспондент агентства «Новый День», в селе Мирном под Симферополем сегодня откроется выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».

В Керчи в Государственном морском технологический университете (КГМТУ) сегодня пройдёт круглый стол, посвященный проблемам современного фашизма и толерантности. Жертв фашизма вспоминают в Ялте, Феодосии и Евпатории. Как рассказал агентству «Новый День» раввин Беньямин Вольф, в Севастополе поминальная молитва пройдёт завтра, в центральной синагоге города на площади Восставших.

Напомним, 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) объявила 27 января Международным днем памяти жертв фашистского режим – Днём Холокоста. Более 90 стран мира инициативу поддержали.

В этот день 72 года назад солдаты Советской Армии освободили узников фашистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау в Польше. По разным оценкам, в лагере погибли от 1,5 до 4 миллионов человек. Большинство из них были евреями.

Термин «холокост», означающий «всесожжение», «уничтожение огнем» получил широкое распространение после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника польского лагеря смерти. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территориях Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.

За годы существования фашистского режима было истреблено около одной трети всего еврейского населения Европы. На территории бывшего Советского Союза от рук гитлеровцев пали около 2,7 миллионов человек. Из них около 40 тысяч в Крыму: согласно переписи 1939 года на полуострове проживали свыше 65 тысяч евреев, но только около 20 тысяч из них успели эвакуироваться. По немецким источникам, в 1941-1942 гг. на полуострове было расстреляно около 25 тысяч евреев и крымчаков. По данным советских официальных документов, число жертв составляет не менее 40 тысяч человек. Уцелели около 500 человек. В Симферополе имеется четыре массовых захоронения евреев и крымчаков. В Керчи печально известный Багеровский ров стал могилой для 7 тысяч человек. Список погибших занимает более пятидесяти страниц, в котором записаны целые семьи. Большинство из них – еврейские.

Жертвами оккупантов стали различные группы населения: горские евреи и крымчаки-караимы (еврейская субэтническая группа, представители которой исповедуют иудаизм, но говорят на татарском языке). Горских евреев полностью уничтожили в районе Евпатории. Практически все караимы (до войны их был 7 тысяч человек) в Симферополе, Карасубазаре (ныне Белогорск) были расстреляны оккупантами к началу 1942 г. В Керчи их казнили в июне 1942 года. Летом 1942 года каратели начали истреблять детей-полукровок. Вскоре после захвата Севастополя были казнены свыше 4 тысяч евреев.

Керчь, Галия Шакирова

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