После ремонта в симферопольскую гимназию №1 стало опасно заходить

Публикации за 27.01.17

Администрация гимназии №1 Симферополя и родители учеников не довольны ремонтом учебного заведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрядчик не посчитал нужным сделать достаточно безопасным вход в заведение во время снежной погоды.

«Какой идиот ступени делает кафелем! Ужасно скользко – падают и дети, и родители. Уже у одного ученика сотрясение мозга», – пожаловались на подрядчика в одной из социальных сетей.

В гимназии РИА «Новый День» проблему подтвердили: «Мы уже написали подрядчику, чтобы они дополнительно набили антискользящие полоски – их оказалось недостаточно. Мелкие недочеты есть и будут, это естественно для любой большой стройки. Подрядчик от проведения работ не отказывается», – заявили в школе.

По словам представителя учебного заведения, случаи с падением людей на ступеньках действительно были, но информацию о том, что кто-то из учеников, якобы, получил сотрясение мозга, назвал «перебором».

Пока подрядчик не исправил недоделки, в гимназии самостоятельно попытались обезопасить вход, постелив дорожку на время снежной погоды.

Напомним, капремонт в гимназии № 1 Симферополя закончился в середине января 2017 года. Реконструкция коснулась четырех этажей основного здания, ее общая стоимость составляла 45 миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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