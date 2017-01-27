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Крым

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Публикации за 27.01.17

Лже-газовщик из Севастополя отправится на пять лет в тюрьму

Лже-газовщик из Севастополя отправится на пять лет в тюрьму

В Севастополе правоохранители задержали мошенника, который представился сотрудником газовой компании.

Как передает корреспондент РИА , 32 –летний ранее судимый местный житель обещал доверчивым севастопольцам заменить газовые счетчики. Однако после того, как мужчина получал предоплату, он исчезал.

Злоумышленник задержан. Полицейские установили его причастность к двум преступлениям в Гагаринском и четырем – в Ленинском районах города. Известно, что у одной из жертв мужчина взял предоплату в размере более 4 тысяч рублей.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 27.01.17

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