Лже-газовщик из Севастополя отправится на пять лет в тюрьму

Публикации за 27.01.17

В Севастополе правоохранители задержали мошенника, который представился сотрудником газовой компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 32 –летний ранее судимый местный житель обещал доверчивым севастопольцам заменить газовые счетчики. Однако после того, как мужчина получал предоплату, он исчезал.

Злоумышленник задержан. Полицейские установили его причастность к двум преступлениям в Гагаринском и четырем – в Ленинском районах города. Известно, что у одной из жертв мужчина взял предоплату в размере более 4 тысяч рублей.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 27.01.17

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