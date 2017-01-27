Госсовет Крыма вычеркнул из муниципального списка лишние общежития. Некоторые – вместе с людьми

Публикации за 27.01.17

С лёгкой руки крымских парламентариев 4 феодосийских общежития попали под гриф «ДСП» вместе с жителями и уходят в ведение минобороны. Около 700 человек «гражданских» могут выселить.

Как сообщал «Новый День», в декабре 2014 года общежития, расположенные на территории Крыма, решением Госсовета республики были переданы из республиканской в муниципальную собственность.

С тех пор произошло много событий: оказалось, что некоторые из общежитий существуют только на бумаге, другие представляют собой дощатые сараи, в которых когда-то ночевали сборщики яблок, и муниципалитетам такая головная боль не нужна. Поэтому списки передаваемого имущества два года корректируются.

В Феодосии сложился свой сюжет – несколько многоэтажных домов числятся на территориях военных городков. И хотя самих городков давно нет, свои права на эту территорию предъявило Министерство обороны.

Жители домов имеют постоянную регистрацию по месту проживания – не в комнатах, а в квартирах. Но год назад их уведомили, что они должны представить все необходимые документы, подтверждающие связь с Министерством обороны России.

Кто не смог – а таких большинство – получили уведомления о необходимости освобождения жилплощади. В состоянии стресса и неопределенности живут обитатели четырех общежитий (около 700 человек) – другого жилья у них нет.

https://newdaynews.ru/crimea/580401.html

Сегодня Госсовет принял поправки к своему старому постановлению 397-1/14. Из списка общежитий, переданных тогда муниципалитетам, исключено несколько жилых помещений в разных районах Крыма и восемь общежитий – в том числе, те самые четыре феодосийских. Как сказано в постановлении, «в связи с передачей объектов в федеральную собственность в ведение Министерства обороны РФ в соответствии с распоряжением Совмина Крыма от 14 апреля 2015 года № 336-р/6 дсп, от 2 июня 2016 года № 587-р/41 дсп».

Мелкая приписка «дсп» означает, что распоряжения не публикуются в открытых источниках, предназначены для служебного пользования. На заседании сессии Госсовета решение не обсуждали, включив его в «пакет» вместе с другими.

Этим же постановлением из старого списка исключено еще полтора десятка объектов, два из них – в связи с отсутствием, третий – в связи с отказом сессии сельсовета принять его.



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Симферополь, Ольга Картошина

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