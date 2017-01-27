Бывший хозяин «Крымхлеба» решил вернуть предприятие, хлебопеки категорически против

Публикации за 27.01.17

Прежний собственник «Крымхлеба» хочет вернуться на предприятие в качестве инвестора. Коллектив категорически против.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», две недели назад вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что имущество ГУП РК «Крымхлеб» останется в республиканской собственности, так как предприятие является стратегическим объектом. При этом он не исключил, что его модернизация может быть произведена за счет инвестора.

Инвестор не заставил себя ждать: тут же на сайте Керченского горсовета появилась информация о том, что есть желающие вложить 183,5 млн руб в Керченский хлебокомбинат. А всего в планах инвестора – вложение 1,6 млрд руб в обновление производственных мощностей и инфраструктуры всех крымских хлебопекарен.

Однако перспектива модернизации за счет частного инвестора крайне не понравилась коллективу предприятия. И глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев сообщил, что рабочая группа не нашла данную идею интересной для города: Керченский хлебокомбинат развивается, самостоятельно.

Сегодня на ту же тему высказался директор Феодосийского филиала ГУП РК «Крымхлеб» Андрей Лебедев: «мы развиваемся, у предприятия хорошие перспективы без инвесторов».

РИА «Новый День» задалось вопросом: откуда взялся инвестор, если он никому не нужен? Оказалось, и в Керчи, и в Феодосии отказались от услуг одного и того же человека – бывшего собственника «Крымхлеба», о котором у хлебопеков остались плохие воспоминания. По словам источника агентства, «теперь он ходит и вводит в заблуждение республиканское правительство».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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