Крымским долгожителям будут доплачивать за каждый прожитый год

Публикации за 27.01.17

Крымчанам, перешагнувшим вековой рубеж, будут ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на полуострове живет около 90 человек, отметивших 100-летний юбилей. Практически все они – женщины. По данным 2016 года три крымчанки достигли 105-летия.

До сих пор долгожителям выплачивали премию из бюджета только к круглым датам. С 2017 года деньги будут выдаваться к каждому дню рождения.

Отметим, что больше всего долгожителей зафиксировано в Ялте, Керчи и Симферополе.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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