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Крым

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Публикации за 27.01.17

Крымским долгожителям будут доплачивать за каждый прожитый год

Крымским долгожителям будут доплачивать за каждый прожитый год

Крымчанам, перешагнувшим вековой рубеж, будут ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская

Как передает корреспондент РИА , сегодня на полуострове живет около 90 человек, отметивших 100-летний юбилей. Практически все они – женщины. По данным 2016 года три крымчанки достигли 105-летия.

До сих пор долгожителям выплачивали премию из бюджета только к круглым датам. С 2017 года деньги будут выдаваться к каждому дню рождения.

Отметим, что больше всего долгожителей зафиксировано в Ялте, Керчи и Симферополе.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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