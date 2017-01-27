Крымчан предупредили: платить за проезд придётся больше / В Крыму подорожает проезд в троллейбусах и маршрутках

Публикации за 27.01.17

Стоимость проезда в троллейбусах Крыма поднимут летом, подорожание может коснуться и городских маршруток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля запланировано повышение стоимости проезда в городских троллейбусах с 12 до 14 рублей. При этом, по оценке специалистов, экономически обоснованный тариф с учётом затрат на приобретение новых троллейбусов и повышения цен на электроэнергию, составляет около 20 рублей. Кроме того с этого года ГУП «Крымтроллейбус» платит за электроэнергию на общих основаниях, а не по льготе для городского электрифицированного транспорта.

А в Симферополе автоперевозчики добиваются поднятия тарифа на проезд в маршрутных такси. «Они могут сосредоточиться и заявиться к нам с реальным повышением. Поэтому мы не можем обещать, что повышения в этом году не будет. Жизнь подсказывает, что, скорее всего, будет, так как 13 рублей – это очень низкая стоимость перевозок», – сообщила заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Ольга Игошина. И добавила, что, несмотря на прогнозируемое подорожание проезда, резкого повышения цены не будет.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.01.17

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