На Ак-Монайских высотах стартовала Вахта Памяти «КРЫМФРОНТ-75»

Публикации за 27.01.17

В Керчи стартовала Вахта Памяти «КРЫМФРОНТ-75».

Как сообщает корреспондент агентства «Новый День», сегодня на 18 километре трассы Феодосия – Керчь рядом с памятным знаком «Ак-Монайские позиции» прошёл торжественный митинг, посвященный 75-летию создания Крымского фронта. Поисковики, волонтёры, члены военно-патриотических клубов и военные историки подняли новое красное знамя на обновленном флагштоке.

На долговременной огневой точке (ДОТ 151УР) была открыта памятная мемориальная доска. Мероприятие дало старт Вахте Памяти «КРЫМФРОНТ-75», которую традиционно организует военно-патриотическое поисковое объединение ДОСААФ России «КРЫМ-ПОИСК».

В рамках акции в текущем году запланированно несколько полевых разведок, два этапа военно-поисковой экспедиции «Ак-Монай-2017», военно-поисковая экспедиция «Аджимушкай-2017», а также торжественные захоронения останков воинов, обнаруженных в поисковом сезоне 2016 года.

Весной состоится передача родственникам останков красноармейца Александра Гудкова, 1905 года рождения, пропавшего без вести на Крымском фронте весной 1942 года и обнаруженного поисковиками в районе бывшего села Насырь. Ак-Монайские позиции расположены слева от дороги, ведущей на Арабатскую стрелку со стороны Крыма.

В 1941-1942 гг на перешейке шириной всего 18 км регулярно гремели бои, части 44-й и 51-й армий Крымского фронта, созданного 28 января 1942 года, в течение четырех месяцев вели здесь ожесточенные бои с противником.

Керчь, Галия Шакирова

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