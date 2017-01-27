В Симферополе комбикормовый завод пытались захватить рейдеры

Публикации за 27.01.17

В Симферополе неизвестные пытались захватить комбикормовый завод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попытка взятия завода силой произошла сегодня во второй половине дня: неизвестные с битами забаррикадировались в здании предприятия и пытались сменить замки. По сообщениям СМИ и пользователей социальных сетей инцидент связан с тем, что в настоящее время завод проходит перерегистрации в российском законодательном поле, а мужчины, захватившие здание, прикрывались украинскими документами.

Захват не удался, так как рейдерам помешали правоохранители.

Как сообщила РИА «Новый День» руководитель пресс-службы МВД Крыма Ольга Кондрашова, после того, как в органы внутренних дел поступила информация об инциденте на комбикормовом заводе, туда немедленно выехали правоохранители. «Оперативная группа на месте не допустила развития конфликта и нарушения общественного порядка», – сообщила Кондрашова. Сторонам конфликта рекомендовано обратиться в суд.

Беспрепятственный проход на территорию предприятия восстановлен.

Симферополь, Анастасия Зук

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