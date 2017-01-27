NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.01.17

Госдума отнесла крымчан к списку «избранных»

Госдума отнесла крымчан к списку «избранных»

Депутаты Госдумы России отнесли жителей Крыма к списку «избранных»: им разрешат приватизировать жилье и после марта 2017 года. Соответствующий законопроект был принят парламентариями в первом чтении.

Как передает корреспондент РИА, кроме жителей Крыма, в список исключений также попали россияне, проживающие в аварийных домах (признанных таковыми до 2020 года) и подлежащие переселению, а так же «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по окончанию срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения».

«Необходимость принятия предлагаемых изменений вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 21 марта 2017 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию», – указано в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, после принятия документа во втором чтении, крымчане смогут приватизировать жилье до марта 2020 года.

Вместе с тем депутаты отклонили четыре законопроекта, которыми предлагалось не делать каких-то исключений, продлив приватизацию для всех россиян.

Как уже сообщал , боязнь не успеть реализовать свои жилищные права беспокоила жителей полуострова в течение всего 2016 года. Вал обращений в органы власти, натолкнул депутатов от Крыма и Севастополя подать в Госдуму предложения о дальнейшем продлении сроков приватизации жилья. В общей сложности срок переносился уже пять раз – в 2006, 2010, 2013, 2015 и 2016 годах.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 27.01.17

В Симферополе комбикормовый завод пытались захватить рейдеры. / Стали известны причины аварии с затонувшим краном в Крыму. / На Ак-Монайских высотах стартовала Вахта Памяти «КРЫМФРОНТ-75».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter