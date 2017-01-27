Госдума отнесла крымчан к списку «избранных»

Публикации за 27.01.17

Депутаты Госдумы России отнесли жителей Крыма к списку «избранных»: им разрешат приватизировать жилье и после марта 2017 года. Соответствующий законопроект был принят парламентариями в первом чтении.

Как передает корреспондент РИА«Новый День», кроме жителей Крыма, в список исключений также попали россияне, проживающие в аварийных домах (признанных таковыми до 2020 года) и подлежащие переселению, а так же «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по окончанию срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения».

«Необходимость принятия предлагаемых изменений вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 21 марта 2017 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию», – указано в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, после принятия документа во втором чтении, крымчане смогут приватизировать жилье до марта 2020 года.

Вместе с тем депутаты отклонили четыре законопроекта, которыми предлагалось не делать каких-то исключений, продлив приватизацию для всех россиян.

Как уже сообщал «Новый День», боязнь не успеть реализовать свои жилищные права беспокоила жителей полуострова в течение всего 2016 года. Вал обращений в органы власти, натолкнул депутатов от Крыма и Севастополя подать в Госдуму предложения о дальнейшем продлении сроков приватизации жилья. В общей сложности срок переносился уже пять раз – в 2006, 2010, 2013, 2015 и 2016 годах.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 27.01.17

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