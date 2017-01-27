В Севастополе следователь «раскрыла» преступление благодаря сфальсифицированным материалам

Публикации за 27.01.17

В Севастополе следователь пойдёт под суд за фальсификацию доказательств по уголовному делу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году следователь органов внутренних дел, расследуя уголовное дело по факту кражи и приведения в негодность объектов жизнеобеспечения, самостоятельно изготовила протокол допроса свидетеля, в который внесла ложные сведения и сфальсифицировала подписи «допрашиваемого».

Фальшивый протокол допроса приобщила к материалам уголовного дела, а в обвинительном заключении сослалась на указанный документ в качестве доказательства вины местных жителей.

По материалам прокурорской проверки в отношении следователя возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация следователем доказательств по уголовному делу», сообщает пресс-служба прокуратура Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 27.01.17

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