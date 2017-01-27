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Крым

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Публикации за 27.01.17

Судакскую крепость «оккупирует» команда актера Гуськова

Судакскую крепость «оккупирует» команда актера Гуськова

Ближайшим летом в Судакской крепости вновь будет слышен звон мечей, цоканье копыт и смех красавиц: древняя твердыня вновь станет местом съёмки художественного фильма.

Как рассказал агентству «Новый День» временно исполняющий обязанности директора музея-заповедника «Судакская крепость» Владимир Стариков, договор о съёмках уже заключен. Монтаж декораций начнётся в мае, а съёмочный процесс – в июне.

«Это будет фильм о приключениях. Эпоха очень ранняя. Одну из главных ролей будет играть известный российский актёр Алексей Гуськов. Он же будет продюсером ленты. Больше ничего пока сообщить не могу», – сказал Владимир Стариков.

Судакская крепость – излюбленное место кинематографистов. Фильмы, ставшие классикой – «Русь изначальная», «Пираты ХХ века», «Овод» снимали именно здесь. Режиссёры многочисленных российских сериалов тоже частенько заглядывают на Крепостную гору.

Недавно вышедший на экраны, но уже получивший сомнительную славу «Викинг» тоже снимался в генуэзской крепости Судака.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 27.01.17

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