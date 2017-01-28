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Крым

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Публикации за 28.01.17

Крым заваливает снегом, осадки усиливаются / Объявлено штормовое предупреждение

Крым заваливает снегом, осадки усиливаются Объявлено штормовое предупреждение

Крым заваливает снегом: за минувшие сутки выпала треть месячной нормы. Осадки не прекращаются и к ночи усилятся.

Как передает корреспондент РИА , северный циклон принес на полуостров мороз и обильные осадки. По словам специалистов, таких сильных снегопадов не было 5 лет. Вчера было парализовано движение на дорогах Южного берега Крыма – от Симеиза до Алушты. Дорожная техника не справляется – снегопад продолжается, постепенно усиливаясь. Объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня вечером и грядущей ночью в южных и восточных районах Крыма, а также в горах ожидается сильный, местами очень сильный снег, изморозь, гололед. В воскресенье осадки ослабнут.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.01.17

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