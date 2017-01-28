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Крым

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Публикации за 28.01.17

Поклонская: Киев – временно оккупированная территория Украины

Поклонская: Киев – временно оккупированная территория Украины

Суд Киева разрешил Генпрокуратуре Украины провести специальное досудебное расследование уголовного дела о «госизмене» в отношении экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

«Поскольку я не поддержала антиконституционный переворот. Поскольку не вступила в преступный сговор с и.о. генпрокурора Украины Олегом Махницким, который был назначен незаконно, с превышением должностных полномочий со стороны и.о. президента. Поскольку не исполняла их незаконных и преступных указаний», – прокомментировала это решение экс-прокурор, ныне депутат Госдумы России.

Как передаёт корреспондент РИА , Поклонская заявляет, что дело в отношении нее возбуждено по политическим мотивам, и ссылается на многочисленные доклады международных организаций, в том числе доклады Управления Верховного комиссара ООН о ситуации с правами человека на Украине в 2015-2016 годах. «Согласно этим докладам, на Украине политический климат продолжает неблагоприятно влиять на свободу взглядов и их свободное выражение. Систематически фиксируются факты насильственных исчезновений, задержаний, содержания под стражей без связи с внешним миром, пыток, жестокого обращения с лицами, обвиняемыми украинской властью в так называемом посягательстве на территориальную целостность, терроризме и т.п. Это те люди, которые не согласны с переворотом, который был организован действующим так называемым руководством Украины.

Также зафиксировано беспрецедентное давление на судебную систему со стороны активистов и политиков, нарушение права на защиту», – отмечает экс-прокурор Крыма, добавляя, что преследование по политическим мотивам противоречит международным нормам, закрепленным международными пактами о гражданских и политических правах, а также пактом об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года.

Поклонская раскритиковала работу следственных органов и Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. И, завершая комментарий на своей странице в Facebook, заявила: «На временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они – в Киеве, а не я».

Москва, Артем Рокотов

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