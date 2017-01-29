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Крым

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Публикации за 29.01.17

В Крыму в 2017 году начнут строительство Центра подготовки олимпийских водных видов спорта

В Крыму в 2017 году начнут строительство Центра подготовки олимпийских водных видов спорта

Более 4 млрд рублей получит Крым в ближайшие 4 года на реализацию федеральной целевой программы развития физкультуры и спорта. «Никогда за годы Украины даже близко такая сумма не заходила в Крым», – заявил зампред Совмина РК Виталий Нахлупин.

Как передает корреспондент РИА , в рамках программы планируется как реконструкция уже существующих, так и возведение новых спортивных объектов. Так, в 2017 году планируется начать строительство Центра подготовки олимпийских водных видов спорта, включающего три современных бассейна, соответствующих мировым стандартам. Пустить Центр планируется через 2-3 года. По предварительным данным Центр будет работать в Алуште.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 29.01.17

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