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Публикации за 29.01.17

В Севастополе сапёры обезвреживают взрывное устройство – СМИ

В Севастополе сапёры обезвреживают взрывное устройство – СМИ

В Севастополе в районе Морского вокзала обнаружили пакет со взрывным устройством и мобильным телефоном внутри.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве города сообщает РИА Новости.

Как передаёт корреспондент РИА , по словам источника речь скорее всего идёт о самодельном взрывном устройстве.

Обычный целлофановый пакет с опасным содержимым нашли работники морского вокзала и сразу же связались с правоохранителями.

Взрывное устройство пока не классифицировано.

«Сейчас на территории порта работают саперы», – отметил собеседник издания.

Район вокзала уже оцеплен, проезд на площадь Нахимова закрыт, а движение судов в бухте ограничено.

Сколько времени понадобится на нейтрализацию взрывного устройства, источник сказать не смог.

В центре общественных связей городского управления МВД информацию подтверждают и говорят, что проводят проверку.

Позднее, уже Интерфакс со ссылкой на свои источники сообщил, что взрывное устройство оказалось муляжом бомбы.

«Обнаруженный предмет оказался муляжом взрывного устройства, угрозы он не несет», – процитировало издание слова собеседника.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.17

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