NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.01.17

Петро повторит судьбу Адольфа / Если не прекратит диверсии в Крыму

Петро повторит судьбу Адольфа Если не прекратит диверсии в Крыму

В Государственной Думе Российской Федерации резко отреагировали на сообщения о предпринятой серьёзной провокации на территории севастопольского морского вокзала.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении у морвокзала макета взрывного устройства, с торчащими из него проводами, что вызвало большой переполох среди граждан и вынудило экстренные службы объявить тревогу.

Как передаёт корреспондент РИА , депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предупредил украинские власти о серьёзных последствиях предпринимаемых ими диверсионных вылазок и акций запугивания в Крыму.

Белик заявил, что украинские диверсионные группы «наследили» в Крыму уже везде, и предложил Киеву вспомнить историю и задуматься над судьбой Берлина 1945 года.

«Если эти военные гении в Киеве считают, что диверсиями или угрозами можно воздействовать на крымчан и севастопольцев, то это крушение всех их надежд.

Одни уже такие мастера запугивания получили свое в 45-м, я надеюсь, украинские политики сделали выводы. Без сомнения, наши специальные службы найдут организаторов этой диверсионной акции», – не сомневается российский депутат.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.17

В Севастополе сапёры обезвреживают взрывное устройство – СМИ. / На Украине пропал бывший член комитета Госдумы по безопасности. Вместе с супругой. / В Крыму в 2017 году начнут строительство Центра подготовки олимпийских водных видов спорта.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter