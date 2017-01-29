Петро повторит судьбу Адольфа / Если не прекратит диверсии в Крыму

Публикации за 29.01.17

В Государственной Думе Российской Федерации резко отреагировали на сообщения о предпринятой серьёзной провокации на территории севастопольского морского вокзала.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении у морвокзала макета взрывного устройства, с торчащими из него проводами, что вызвало большой переполох среди граждан и вынудило экстренные службы объявить тревогу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предупредил украинские власти о серьёзных последствиях предпринимаемых ими диверсионных вылазок и акций запугивания в Крыму.

Белик заявил, что украинские диверсионные группы «наследили» в Крыму уже везде, и предложил Киеву вспомнить историю и задуматься над судьбой Берлина 1945 года.

«Если эти военные гении в Киеве считают, что диверсиями или угрозами можно воздействовать на крымчан и севастопольцев, то это крушение всех их надежд.

Одни уже такие мастера запугивания получили свое в 45-м, я надеюсь, украинские политики сделали выводы. Без сомнения, наши специальные службы найдут организаторов этой диверсионной акции», – не сомневается российский депутат.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.17

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