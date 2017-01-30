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Крым

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Публикации за 30.01.17

Украинские татары хотят сотрудничать с Крымом

Украинские татары хотят сотрудничать с Крымом

Диаспора крымских татар, проживающая в Херсонской области Украины, намерена наладить сотрудничество с соотечественниками из Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА , диаспора отмечает положительные изменения на полуострове в вопросах реабилитации и социального обустройства крымских татар, а от властей Украины они «вряд ли дождутся юридической и политической реабилитации», цитирует «Газета» главу госкомитета Крыма по межнациональным отношениям и делам депортированных граждан Заура Смирнова.

Жители Херсонской области также заявили, что хотели бы получать из Крыма прессу на крымско-татарском языке.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.01.17

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